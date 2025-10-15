Microsoft’s October 2025 Patch Tuesday Updates Fix 175 Vulnerabilities

Microsoft rolls out major security fixes and ends support for several legacy products.

Windows 11 2022 Update

Key Takeaways:

  • Microsoft patches 175 vulnerabilities across Windows, Office, Azure, and more in its October 2025 updates.
  • Over a dozen critical flaws have been fixed, including several privilege escalation and RCE bugs.
  • Windows 10 reaches end of support, with major Microsoft products also retiring this month.

Microsoft has released the October 2025 Patch Tuesday Updates for all supported versions of Windows 11. This month, the company has addressed 175 new CVEs in Windows, Office, Azure, Hyper-V, GitHub, Exchange Server, BitLocker, and other components.

Microsoft is reminding customers that this week’s Patch Tuesday also marked the end of support for Windows 10. The company has released the “last” security updates for both consumers and organizations still running the older operating system.

Starting today, organizations with Windows 10 PCs will need to enroll in the Extended Security Updates Program to continue receiving security patches. Some other Microsoft products reached end of support this week, including Exchange Server 2016, Exchange Server 2019, Windows 11 IoT Enterprise Version 22H2, Skype for Business 2016, Outlook 2016, and Office 2016/2019.

October 2025 Patch Tuesday updates fix over 16 critical vulnerabilities

As pointed out by Zero Day Initiative, Microsoft has fixed 16 Critical vulnerabilities, one moderate-rated flaw, and the rest of them are rated “Important” in severity. Here’s a list of the most important vulnerabilities that were fixed this month:

  • CVE-2025-24990: This is a 7.8-rated elevation of privilege vulnerability in a third-party driver for the Windows Agere modem. It could allow hackers to gain system-level privileges on affected systems.
  • CVE-2025-59230: This is another 7.8-rated elevation of privilege flaw in Windows Remote Access Connection Manager. Cybercriminals could exploit this vulnerability to gain admin-level privileges.
  • CVE-2025-4782: This zero-day Secure Boot bypass vulnerability affects IGEL OS, which is a Linux-based operating system for managing virtual desktops and cloud workspaces on endpoint devices.
  • CVE-2025-24052: This is a publicly disclosed flaw in the Windows Agere modem service that could allow hackers to gain system-level privileges. Microsoft says that this bug is currently not being exploited by attackers.
  • CVE-2025-59287: This is a 9.8-rated RCE vulnerability affecting Windows Server Update Service. It could enable an unauthenticated attacker to send a crafted event that triggers unsafe object deserialization in a legacy serialization mechanism that leads to remote code execution.
  • CVE-2025-55315: This is a security feature bypass flaw that affects the ASP.NET Core framework. It could be exploited to view user credentials, change file contents on the target server, and cause a system crash.

You can find the full list of CVEs that Microsoft fixed in October 2025 below:

TagCVEBase ScoreCVSS VectorExploitabilityFAQs?Workarounds?Mitigations?
Agere Windows Modem DriverCVE-2025-240527.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:O/RC:CExploitation More LikelyYesNoNo
Agere Windows Modem DriverCVE-2025-249907.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:F/RL:O/RC:CExploitation DetectedYesNoNo
Microsoft PowerShellCVE-2025-250047.3CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows Failover ClusterCVE-2025-479795.5CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Azure Connected Machine AgentCVE-2025-479897CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Microsoft Brokering File SystemCVE-2025-480047.4CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation More LikelyYesNoNo
Virtual Secure ModeCVE-2025-488136.3CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Microsoft Graphics ComponentCVE-2025-497089.9CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows KernelCVE-2025-501527.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows Device Association Broker serviceCVE-2025-501747CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows Digital MediaCVE-2025-501757.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Windows HelloCVE-2025-531397.7CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows Digital MediaCVE-2025-531507.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows Virtualization-Based Security (VBS) EnclaveCVE-2025-537177CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
XboxCVE-2025-537687.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Microsoft Exchange ServerCVE-2025-537828.4CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Visual StudioCVE-2025-552407.3CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
.NETCVE-2025-552477.3CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
.NET, .NET Framework, Visual StudioCVE-2025-552484.8CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
ASP.NET CoreCVE-2025-553159.9CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:L/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Microsoft Configuration ManagerCVE-2025-553206.7CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Azure MonitorCVE-2025-553218.7CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows Storage Management ProviderCVE-2025-553255.5CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Connected Devices Platform Service (Cdpsvc)CVE-2025-553267.5CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows Hyper-VCVE-2025-553287.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows BitLockerCVE-2025-553306.1CVSS:3.1/AV:P/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows PrintWorkflowUserSvcCVE-2025-553317CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Windows BitLockerCVE-2025-553326.1CVSS:3.1/AV:P/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows BitLockerCVE-2025-553336.1CVSS:3.1/AV:P/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows KernelCVE-2025-553346.2CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows NTFSCVE-2025-553357.4CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows Cloud Files Mini Filter DriverCVE-2025-553365.5CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows BitLockerCVE-2025-553376.1CVSS:3.1/AV:P/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows BitLockerCVE-2025-553386.1CVSS:3.1/AV:P/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows NDISCVE-2025-553397.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows Remote Desktop ProtocolCVE-2025-553407CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Windows USB Video DriverCVE-2025-556765.5CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation More LikelyYesNoNo
Windows Device Association Broker serviceCVE-2025-556777.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Windows DirectXCVE-2025-556787CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows KernelCVE-2025-556795.1CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Windows Cloud Files Mini Filter DriverCVE-2025-556807.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation More LikelyYesNoNo
Windows DWMCVE-2025-556817CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation More LikelyYesNoNo
Windows BitLockerCVE-2025-556826.1CVSS:3.1/AV:P/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows KernelCVE-2025-556835.5CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows PrintWorkflowUserSvcCVE-2025-556847CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows PrintWorkflowUserSvcCVE-2025-556857CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows PrintWorkflowUserSvcCVE-2025-556867CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows Resilient File System (ReFS)CVE-2025-556877.4CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows PrintWorkflowUserSvcCVE-2025-556887CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows PrintWorkflowUserSvcCVE-2025-556897CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows PrintWorkflowUserSvcCVE-2025-556907CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows PrintWorkflowUserSvcCVE-2025-556917CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows Error ReportingCVE-2025-556927.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation More LikelyYesNoNo
Windows KernelCVE-2025-556937.4CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation More LikelyYesNoNo
Windows Error ReportingCVE-2025-556947.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation More LikelyYesNoNo
Windows WLAN Auto Config ServiceCVE-2025-556955.5CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
NtQueryInformation Token function (ntifs.h)CVE-2025-556967.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Azure LocalCVE-2025-556977.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Windows DirectXCVE-2025-556987.7CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows KernelCVE-2025-556995.5CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS)CVE-2025-557006.5CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Microsoft WindowsCVE-2025-557017.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows Ancillary Function Driver for WinSockCVE-2025-587147.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Microsoft Windows SpeechCVE-2025-587158.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Microsoft Windows SpeechCVE-2025-587168.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS)CVE-2025-587176.5CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Remote Desktop ClientCVE-2025-587188.8CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoYes
Connected Devices Platform Service (Cdpsvc)CVE-2025-587194.7CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Windows Cryptographic ServicesCVE-2025-587207.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows DWMCVE-2025-587227.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation More LikelyYesNoNo
Azure Connected Machine AgentCVE-2025-587247.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Windows COMCVE-2025-587257CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows SMB ServerCVE-2025-587267.5CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows Connected Devices Platform ServiceCVE-2025-587277CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows Bluetooth ServiceCVE-2025-587287.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows Local Session Manager (LSM)CVE-2025-587296.5CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyNoNoNo
Inbox COM ObjectsCVE-2025-587307CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Inbox COM ObjectsCVE-2025-587317CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Inbox COM ObjectsCVE-2025-587327CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Inbox COM ObjectsCVE-2025-587337CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Inbox COM ObjectsCVE-2025-587347CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Inbox COM ObjectsCVE-2025-587357CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Inbox COM ObjectsCVE-2025-587367CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Windows Remote DesktopCVE-2025-587377CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Inbox COM ObjectsCVE-2025-587387CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Windows File ExplorerCVE-2025-587396.5CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows High Availability ServicesCVE-2025-591845.5CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows Core ShellCVE-2025-591856.5CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows KernelCVE-2025-591865.5CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows KernelCVE-2025-591877.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows Failover ClusterCVE-2025-591885.5CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Microsoft Brokering File SystemCVE-2025-591897.4CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Microsoft Windows Search ComponentCVE-2025-591905.5CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Connected Devices Platform Service (Cdpsvc)CVE-2025-591917.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Storport.sys DriverCVE-2025-591927.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows Management ServicesCVE-2025-591937CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows KernelCVE-2025-591947CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation More LikelyYesNoNo
Microsoft Graphics ComponentCVE-2025-591957CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows SSDP ServiceCVE-2025-591967CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Windows ETL ChannelCVE-2025-591975.5CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Microsoft Windows Search ComponentCVE-2025-591985CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Software Protection Platform (SPP)CVE-2025-591997.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation More LikelyYesNoNo
Data Sharing Service ClientCVE-2025-592007.7CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:H/A:L/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Network Connection Status Indicator (NCSI)CVE-2025-592017.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows Remote Desktop ServicesCVE-2025-592027CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows StateRepository APICVE-2025-592035.5CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows Management ServicesCVE-2025-592045.5CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Microsoft Graphics ComponentCVE-2025-592057CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows Resilient File System (ReFS) Deduplication ServiceCVE-2025-592067.4CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Windows KernelCVE-2025-592077.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows MapUrlToZoneCVE-2025-592087.1CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows Push Notification CoreCVE-2025-592095.5CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Windows Resilient File System (ReFS) Deduplication ServiceCVE-2025-592107.4CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Windows Push Notification CoreCVE-2025-592115.5CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Microsoft Configuration ManagerCVE-2025-592138.4CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows File ExplorerCVE-2025-592146.5CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Azure Entra IDCVE-2025-592189.6CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:L/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Microsoft Office WordCVE-2025-592217CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Microsoft Office WordCVE-2025-592227.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Microsoft Office ExcelCVE-2025-592237.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Microsoft Office ExcelCVE-2025-592247.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Microsoft Office ExcelCVE-2025-592257.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Microsoft Office VisioCVE-2025-592267.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Microsoft OfficeCVE-2025-592277.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Microsoft Office SharePointCVE-2025-592288.8CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Microsoft OfficeCVE-2025-592295.5CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Windows Remote Access Connection ManagerCVE-2025-592307.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:F/RL:O/RC:CExploitation DetectedYesNoNo
Microsoft Office ExcelCVE-2025-592317.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Microsoft Office ExcelCVE-2025-592327.1CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Microsoft Office ExcelCVE-2025-592337.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Microsoft OfficeCVE-2025-592347.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Microsoft Office ExcelCVE-2025-592357.1CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Microsoft Office ExcelCVE-2025-592368.4CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Microsoft Office SharePointCVE-2025-592378.8CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Microsoft Office PowerPointCVE-2025-592387.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows Health and Optimized Experiences ServiceCVE-2025-592417.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows Ancillary Function Driver for WinSockCVE-2025-592427.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Microsoft Office ExcelCVE-2025-592437.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Windows Core ShellCVE-2025-592446.5CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Azure Entra IDCVE-2025-592469.8CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation More LikelyYesNoNo
Azure PlayFabCVE-2025-592478.8CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Microsoft Exchange ServerCVE-2025-592487.5CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyNoNoNo
Microsoft Exchange ServerCVE-2025-592498.8CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
JDBC Driver for SQL ServerCVE-2025-592508.1CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
CopilotCVE-2025-592526.5CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Microsoft Windows Search ComponentCVE-2025-592535.5CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyNoNoNo
Windows DWM Core LibraryCVE-2025-592547.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Windows DWM Core LibraryCVE-2025-592557.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Windows Local Session Manager (LSM)CVE-2025-592576.5CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyNoNoNo
Active Directory Federation ServicesCVE-2025-592586.2CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows Local Session Manager (LSM)CVE-2025-592596.5CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyNoNoNo
Microsoft Failover Cluster Virtual DriverCVE-2025-592605.5CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Microsoft Graphics ComponentCVE-2025-592617CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Redis EnterpriseCVE-2025-592718.7CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
CopilotCVE-2025-592726.5CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows Authentication MethodsCVE-2025-592757.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows Authentication MethodsCVE-2025-592777.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows Authentication MethodsCVE-2025-592787.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows SMB ClientCVE-2025-592803.1CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
XBox Gaming ServicesCVE-2025-592817.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Inbox COM ObjectsCVE-2025-592827CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoYes
Windows NTLMCVE-2025-592843.3CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyNoNoNo
Azure Monitor AgentCVE-2025-592857CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
CopilotCVE-2025-592866.5CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows Server Update ServiceCVE-2025-592879.8CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation More LikelyYesNoNo
GitHubCVE-2025-592885.3CVSS:3.1/AV:A/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows Bluetooth ServiceCVE-2025-592897CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows Bluetooth ServiceCVE-2025-592907.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Confidential Azure Container InstancesCVE-2025-592918.2CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Confidential Azure Container InstancesCVE-2025-592928.2CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows Taskbar LiveCVE-2025-592942.1CVSS:3.1/AV:P/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:CExploitation UnlikelyYesNoNo
Internet ExplorerCVE-2025-592958.8CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Azure Monitor AgentCVE-2025-594947.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Microsoft Defender for LinuxCVE-2025-594977CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation Less LikelyYesNoNo
Windows Remote Procedure CallCVE-2025-595027.5CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:CExploitation More LikelyNoNoNo

Quality and experience updates

Microsoft has released the KB5066835 update for Windows 11 versions 25H2 and 24H2. This release brings improvements for Click to Do, AI Agent in Settings, and File Explorer for Copilot+ PCs. Moreover, the built-in passkey feature is getting a new integration with third-party passkey management solutions. The Administrator Protection feature is designed to secure administrator accounts by preventing them from having persistent, always-on admin rights. Instead, it enables Just-In-Time (JIT) admin privileges for a limited time. This capability is disabled by default on Windows 11 PCs.

For Windows 11 users, Microsoft has addressed an issue that caused the print preview screen to stop responding in Chromium-based browsers. Moreover, the latest update fixes a bug that was previously affecting the setup process for Windows Hello face recognition when using USB infrared camera modules. Microsoft has also addressed an issue where PowerShell Remoting and WinRM commands could fail due to a timeout occurring after ten minutes.

Windows Update testing and best practices

Organizations looking to deploy this month’s patches should conduct thorough testing before deploying them widely on production systems. That said, applying the patches widely shouldn’t be delayed longer than necessary, as hackers start to work out how to weaponize newly reported vulnerabilities.

A best practice is to make sure you have backed up systems before applying updates. Every month, users experience issues with Windows updates that lead to systems not booting, application and hardware compatibility issues, or even data loss in extreme cases.

There are backup tools built into Windows and Windows Server that you can use to restore systems in the event a patch causes a problem. The backup features in Windows can be used to restore an entire system, or files and folders on a granular basis.

Rabia Noureen profile picture
Rabia Noureen News Editor

Follow

Rabia has a master's degree in Software Engineering and she has years of experience writing professionally about Microsoft products and other technologies. Rabia has also written for OnMSFT.com as well as Windows Report. She is always up to date on t...

SHARE ARTICLE

Related Articles

See all