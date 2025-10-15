Microsoft rolls out major security fixes and ends support for several legacy products.
Key Takeaways:
Microsoft has released the October 2025 Patch Tuesday Updates for all supported versions of Windows 11. This month, the company has addressed 175 new CVEs in Windows, Office, Azure, Hyper-V, GitHub, Exchange Server, BitLocker, and other components.
Microsoft is reminding customers that this week’s Patch Tuesday also marked the end of support for Windows 10. The company has released the “last” security updates for both consumers and organizations still running the older operating system.
Starting today, organizations with Windows 10 PCs will need to enroll in the Extended Security Updates Program to continue receiving security patches. Some other Microsoft products reached end of support this week, including Exchange Server 2016, Exchange Server 2019, Windows 11 IoT Enterprise Version 22H2, Skype for Business 2016, Outlook 2016, and Office 2016/2019.
As pointed out by Zero Day Initiative, Microsoft has fixed 16 Critical vulnerabilities, one moderate-rated flaw, and the rest of them are rated “Important” in severity. Here’s a list of the most important vulnerabilities that were fixed this month:
You can find the full list of CVEs that Microsoft fixed in October 2025 below:
|Tag
|CVE
|Base Score
|CVSS Vector
|Exploitability
|FAQs?
|Workarounds?
|Mitigations?
|Agere Windows Modem Driver
|CVE-2025-24052
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:O/RC:C
|Exploitation More Likely
|Yes
|No
|No
|Agere Windows Modem Driver
|CVE-2025-24990
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:F/RL:O/RC:C
|Exploitation Detected
|Yes
|No
|No
|Microsoft PowerShell
|CVE-2025-25004
|7.3
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Failover Cluster
|CVE-2025-47979
|5.5
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Azure Connected Machine Agent
|CVE-2025-47989
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Microsoft Brokering File System
|CVE-2025-48004
|7.4
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation More Likely
|Yes
|No
|No
|Virtual Secure Mode
|CVE-2025-48813
|6.3
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Microsoft Graphics Component
|CVE-2025-49708
|9.9
|CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Kernel
|CVE-2025-50152
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Device Association Broker service
|CVE-2025-50174
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Digital Media
|CVE-2025-50175
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Windows Hello
|CVE-2025-53139
|7.7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Digital Media
|CVE-2025-53150
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Virtualization-Based Security (VBS) Enclave
|CVE-2025-53717
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Xbox
|CVE-2025-53768
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Microsoft Exchange Server
|CVE-2025-53782
|8.4
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Visual Studio
|CVE-2025-55240
|7.3
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|.NET
|CVE-2025-55247
|7.3
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|.NET, .NET Framework, Visual Studio
|CVE-2025-55248
|4.8
|CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|ASP.NET Core
|CVE-2025-55315
|9.9
|CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:L/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Microsoft Configuration Manager
|CVE-2025-55320
|6.7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Azure Monitor
|CVE-2025-55321
|8.7
|CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Storage Management Provider
|CVE-2025-55325
|5.5
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Connected Devices Platform Service (Cdpsvc)
|CVE-2025-55326
|7.5
|CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Hyper-V
|CVE-2025-55328
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows BitLocker
|CVE-2025-55330
|6.1
|CVSS:3.1/AV:P/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows PrintWorkflowUserSvc
|CVE-2025-55331
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Windows BitLocker
|CVE-2025-55332
|6.1
|CVSS:3.1/AV:P/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows BitLocker
|CVE-2025-55333
|6.1
|CVSS:3.1/AV:P/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Kernel
|CVE-2025-55334
|6.2
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows NTFS
|CVE-2025-55335
|7.4
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Cloud Files Mini Filter Driver
|CVE-2025-55336
|5.5
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows BitLocker
|CVE-2025-55337
|6.1
|CVSS:3.1/AV:P/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows BitLocker
|CVE-2025-55338
|6.1
|CVSS:3.1/AV:P/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows NDIS
|CVE-2025-55339
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Remote Desktop Protocol
|CVE-2025-55340
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Windows USB Video Driver
|CVE-2025-55676
|5.5
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation More Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Device Association Broker service
|CVE-2025-55677
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Windows DirectX
|CVE-2025-55678
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Kernel
|CVE-2025-55679
|5.1
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Windows Cloud Files Mini Filter Driver
|CVE-2025-55680
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation More Likely
|Yes
|No
|No
|Windows DWM
|CVE-2025-55681
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation More Likely
|Yes
|No
|No
|Windows BitLocker
|CVE-2025-55682
|6.1
|CVSS:3.1/AV:P/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Kernel
|CVE-2025-55683
|5.5
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows PrintWorkflowUserSvc
|CVE-2025-55684
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows PrintWorkflowUserSvc
|CVE-2025-55685
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows PrintWorkflowUserSvc
|CVE-2025-55686
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Resilient File System (ReFS)
|CVE-2025-55687
|7.4
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows PrintWorkflowUserSvc
|CVE-2025-55688
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows PrintWorkflowUserSvc
|CVE-2025-55689
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows PrintWorkflowUserSvc
|CVE-2025-55690
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows PrintWorkflowUserSvc
|CVE-2025-55691
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Error Reporting
|CVE-2025-55692
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation More Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Kernel
|CVE-2025-55693
|7.4
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation More Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Error Reporting
|CVE-2025-55694
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation More Likely
|Yes
|No
|No
|Windows WLAN Auto Config Service
|CVE-2025-55695
|5.5
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|NtQueryInformation Token function (ntifs.h)
|CVE-2025-55696
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Azure Local
|CVE-2025-55697
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Windows DirectX
|CVE-2025-55698
|7.7
|CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Kernel
|CVE-2025-55699
|5.5
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Routing and Remote Access Service (RRAS)
|CVE-2025-55700
|6.5
|CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Microsoft Windows
|CVE-2025-55701
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Ancillary Function Driver for WinSock
|CVE-2025-58714
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Microsoft Windows Speech
|CVE-2025-58715
|8.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Microsoft Windows Speech
|CVE-2025-58716
|8.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Windows Routing and Remote Access Service (RRAS)
|CVE-2025-58717
|6.5
|CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Remote Desktop Client
|CVE-2025-58718
|8.8
|CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|Yes
|Connected Devices Platform Service (Cdpsvc)
|CVE-2025-58719
|4.7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Windows Cryptographic Services
|CVE-2025-58720
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows DWM
|CVE-2025-58722
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation More Likely
|Yes
|No
|No
|Azure Connected Machine Agent
|CVE-2025-58724
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Windows COM
|CVE-2025-58725
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows SMB Server
|CVE-2025-58726
|7.5
|CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Connected Devices Platform Service
|CVE-2025-58727
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Bluetooth Service
|CVE-2025-58728
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Local Session Manager (LSM)
|CVE-2025-58729
|6.5
|CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|No
|No
|No
|Inbox COM Objects
|CVE-2025-58730
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Inbox COM Objects
|CVE-2025-58731
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Inbox COM Objects
|CVE-2025-58732
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Inbox COM Objects
|CVE-2025-58733
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Inbox COM Objects
|CVE-2025-58734
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Inbox COM Objects
|CVE-2025-58735
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Inbox COM Objects
|CVE-2025-58736
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Windows Remote Desktop
|CVE-2025-58737
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Inbox COM Objects
|CVE-2025-58738
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Windows File Explorer
|CVE-2025-58739
|6.5
|CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows High Availability Services
|CVE-2025-59184
|5.5
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Core Shell
|CVE-2025-59185
|6.5
|CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Kernel
|CVE-2025-59186
|5.5
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Kernel
|CVE-2025-59187
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Failover Cluster
|CVE-2025-59188
|5.5
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Microsoft Brokering File System
|CVE-2025-59189
|7.4
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Microsoft Windows Search Component
|CVE-2025-59190
|5.5
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Connected Devices Platform Service (Cdpsvc)
|CVE-2025-59191
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Storport.sys Driver
|CVE-2025-59192
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Management Services
|CVE-2025-59193
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Kernel
|CVE-2025-59194
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation More Likely
|Yes
|No
|No
|Microsoft Graphics Component
|CVE-2025-59195
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows SSDP Service
|CVE-2025-59196
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Windows ETL Channel
|CVE-2025-59197
|5.5
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Microsoft Windows Search Component
|CVE-2025-59198
|5
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Software Protection Platform (SPP)
|CVE-2025-59199
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation More Likely
|Yes
|No
|No
|Data Sharing Service Client
|CVE-2025-59200
|7.7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:H/A:L/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Network Connection Status Indicator (NCSI)
|CVE-2025-59201
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Remote Desktop Services
|CVE-2025-59202
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows StateRepository API
|CVE-2025-59203
|5.5
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Management Services
|CVE-2025-59204
|5.5
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Microsoft Graphics Component
|CVE-2025-59205
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Resilient File System (ReFS) Deduplication Service
|CVE-2025-59206
|7.4
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Windows Kernel
|CVE-2025-59207
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows MapUrlToZone
|CVE-2025-59208
|7.1
|CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Push Notification Core
|CVE-2025-59209
|5.5
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Windows Resilient File System (ReFS) Deduplication Service
|CVE-2025-59210
|7.4
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Windows Push Notification Core
|CVE-2025-59211
|5.5
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Microsoft Configuration Manager
|CVE-2025-59213
|8.4
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows File Explorer
|CVE-2025-59214
|6.5
|CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Azure Entra ID
|CVE-2025-59218
|9.6
|CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:L/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Microsoft Office Word
|CVE-2025-59221
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Microsoft Office Word
|CVE-2025-59222
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Microsoft Office Excel
|CVE-2025-59223
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Microsoft Office Excel
|CVE-2025-59224
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Microsoft Office Excel
|CVE-2025-59225
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Microsoft Office Visio
|CVE-2025-59226
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Microsoft Office
|CVE-2025-59227
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Microsoft Office SharePoint
|CVE-2025-59228
|8.8
|CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Microsoft Office
|CVE-2025-59229
|5.5
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Windows Remote Access Connection Manager
|CVE-2025-59230
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:F/RL:O/RC:C
|Exploitation Detected
|Yes
|No
|No
|Microsoft Office Excel
|CVE-2025-59231
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Microsoft Office Excel
|CVE-2025-59232
|7.1
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Microsoft Office Excel
|CVE-2025-59233
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Microsoft Office
|CVE-2025-59234
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Microsoft Office Excel
|CVE-2025-59235
|7.1
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Microsoft Office Excel
|CVE-2025-59236
|8.4
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Microsoft Office SharePoint
|CVE-2025-59237
|8.8
|CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Microsoft Office PowerPoint
|CVE-2025-59238
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Health and Optimized Experiences Service
|CVE-2025-59241
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Ancillary Function Driver for WinSock
|CVE-2025-59242
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Microsoft Office Excel
|CVE-2025-59243
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Windows Core Shell
|CVE-2025-59244
|6.5
|CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Azure Entra ID
|CVE-2025-59246
|9.8
|CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation More Likely
|Yes
|No
|No
|Azure PlayFab
|CVE-2025-59247
|8.8
|CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Microsoft Exchange Server
|CVE-2025-59248
|7.5
|CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|No
|No
|No
|Microsoft Exchange Server
|CVE-2025-59249
|8.8
|CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|JDBC Driver for SQL Server
|CVE-2025-59250
|8.1
|CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Copilot
|CVE-2025-59252
|6.5
|CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Microsoft Windows Search Component
|CVE-2025-59253
|5.5
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|No
|No
|No
|Windows DWM Core Library
|CVE-2025-59254
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Windows DWM Core Library
|CVE-2025-59255
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Windows Local Session Manager (LSM)
|CVE-2025-59257
|6.5
|CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|No
|No
|No
|Active Directory Federation Services
|CVE-2025-59258
|6.2
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Local Session Manager (LSM)
|CVE-2025-59259
|6.5
|CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|No
|No
|No
|Microsoft Failover Cluster Virtual Driver
|CVE-2025-59260
|5.5
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Microsoft Graphics Component
|CVE-2025-59261
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Redis Enterprise
|CVE-2025-59271
|8.7
|CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Copilot
|CVE-2025-59272
|6.5
|CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Authentication Methods
|CVE-2025-59275
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Authentication Methods
|CVE-2025-59277
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Authentication Methods
|CVE-2025-59278
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows SMB Client
|CVE-2025-59280
|3.1
|CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|XBox Gaming Services
|CVE-2025-59281
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Inbox COM Objects
|CVE-2025-59282
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|Yes
|Windows NTLM
|CVE-2025-59284
|3.3
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|No
|No
|No
|Azure Monitor Agent
|CVE-2025-59285
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Copilot
|CVE-2025-59286
|6.5
|CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Server Update Service
|CVE-2025-59287
|9.8
|CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation More Likely
|Yes
|No
|No
|GitHub
|CVE-2025-59288
|5.3
|CVSS:3.1/AV:A/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Bluetooth Service
|CVE-2025-59289
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Bluetooth Service
|CVE-2025-59290
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Confidential Azure Container Instances
|CVE-2025-59291
|8.2
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Confidential Azure Container Instances
|CVE-2025-59292
|8.2
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Taskbar Live
|CVE-2025-59294
|2.1
|CVSS:3.1/AV:P/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Unlikely
|Yes
|No
|No
|Internet Explorer
|CVE-2025-59295
|8.8
|CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Azure Monitor Agent
|CVE-2025-59494
|7.8
|CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Microsoft Defender for Linux
|CVE-2025-59497
|7
|CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation Less Likely
|Yes
|No
|No
|Windows Remote Procedure Call
|CVE-2025-59502
|7.5
|CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C
|Exploitation More Likely
|No
|No
|No
Microsoft has released the KB5066835 update for Windows 11 versions 25H2 and 24H2. This release brings improvements for Click to Do, AI Agent in Settings, and File Explorer for Copilot+ PCs. Moreover, the built-in passkey feature is getting a new integration with third-party passkey management solutions. The Administrator Protection feature is designed to secure administrator accounts by preventing them from having persistent, always-on admin rights. Instead, it enables Just-In-Time (JIT) admin privileges for a limited time. This capability is disabled by default on Windows 11 PCs.
For Windows 11 users, Microsoft has addressed an issue that caused the print preview screen to stop responding in Chromium-based browsers. Moreover, the latest update fixes a bug that was previously affecting the setup process for Windows Hello face recognition when using USB infrared camera modules. Microsoft has also addressed an issue where PowerShell Remoting and WinRM commands could fail due to a timeout occurring after ten minutes.
Organizations looking to deploy this month’s patches should conduct thorough testing before deploying them widely on production systems. That said, applying the patches widely shouldn’t be delayed longer than necessary, as hackers start to work out how to weaponize newly reported vulnerabilities.
A best practice is to make sure you have backed up systems before applying updates. Every month, users experience issues with Windows updates that lead to systems not booting, application and hardware compatibility issues, or even data loss in extreme cases.
There are backup tools built into Windows and Windows Server that you can use to restore systems in the event a patch causes a problem. The backup features in Windows can be used to restore an entire system, or files and folders on a granular basis.