Key Takeaways: Microsoft patches 175 vulnerabilities across Windows, Office, Azure, and more in its October 2025 updates.

Over a dozen critical flaws have been fixed, including several privilege escalation and RCE bugs.

Windows 10 reaches end of support, with major Microsoft products also retiring this month.

Microsoft has released the October 2025 Patch Tuesday Updates for all supported versions of Windows 11. This month, the company has addressed 175 new CVEs in Windows, Office, Azure, Hyper-V, GitHub, Exchange Server, BitLocker, and other components.

Microsoft is reminding customers that this week’s Patch Tuesday also marked the end of support for Windows 10. The company has released the “last” security updates for both consumers and organizations still running the older operating system.

Starting today, organizations with Windows 10 PCs will need to enroll in the Extended Security Updates Program to continue receiving security patches. Some other Microsoft products reached end of support this week, including Exchange Server 2016, Exchange Server 2019, Windows 11 IoT Enterprise Version 22H2, Skype for Business 2016, Outlook 2016, and Office 2016/2019.

October 2025 Patch Tuesday updates fix over 16 critical vulnerabilities

As pointed out by Zero Day Initiative, Microsoft has fixed 16 Critical vulnerabilities, one moderate-rated flaw, and the rest of them are rated “Important” in severity. Here’s a list of the most important vulnerabilities that were fixed this month:

CVE-2025-24990: This is a 7.8-rated elevation of privilege vulnerability in a third-party driver for the Windows Agere modem. It could allow hackers to gain system-level privileges on affected systems.

CVE-2025-59230: This is another 7.8-rated elevation of privilege flaw in Windows Remote Access Connection Manager. Cybercriminals could exploit this vulnerability to gain admin-level privileges.

CVE-2025-4782: This zero-day Secure Boot bypass vulnerability affects IGEL OS, which is a Linux-based operating system for managing virtual desktops and cloud workspaces on endpoint devices.

CVE-2025-24052: This is a publicly disclosed flaw in the Windows Agere modem service that could allow hackers to gain system-level privileges. Microsoft says that this bug is currently not being exploited by attackers.

CVE-2025-59287: This is a 9.8-rated RCE vulnerability affecting Windows Server Update Service. It could enable an unauthenticated attacker to send a crafted event that triggers unsafe object deserialization in a legacy serialization mechanism that leads to remote code execution.

CVE-2025-55315: This is a security feature bypass flaw that affects the ASP.NET Core framework. It could be exploited to view user credentials, change file contents on the target server, and cause a system crash.

You can find the full list of CVEs that Microsoft fixed in October 2025 below:

Quality and experience updates

Microsoft has released the KB5066835 update for Windows 11 versions 25H2 and 24H2. This release brings improvements for Click to Do, AI Agent in Settings, and File Explorer for Copilot+ PCs. Moreover, the built-in passkey feature is getting a new integration with third-party passkey management solutions. The Administrator Protection feature is designed to secure administrator accounts by preventing them from having persistent, always-on admin rights. Instead, it enables Just-In-Time (JIT) admin privileges for a limited time. This capability is disabled by default on Windows 11 PCs.

For Windows 11 users, Microsoft has addressed an issue that caused the print preview screen to stop responding in Chromium-based browsers. Moreover, the latest update fixes a bug that was previously affecting the setup process for Windows Hello face recognition when using USB infrared camera modules. Microsoft has also addressed an issue where PowerShell Remoting and WinRM commands could fail due to a timeout occurring after ten minutes.

Windows Update testing and best practices

Organizations looking to deploy this month’s patches should conduct thorough testing before deploying them widely on production systems. That said, applying the patches widely shouldn’t be delayed longer than necessary, as hackers start to work out how to weaponize newly reported vulnerabilities.

A best practice is to make sure you have backed up systems before applying updates. Every month, users experience issues with Windows updates that lead to systems not booting, application and hardware compatibility issues, or even data loss in extreme cases.

There are backup tools built into Windows and Windows Server that you can use to restore systems in the event a patch causes a problem. The backup features in Windows can be used to restore an entire system, or files and folders on a granular basis.